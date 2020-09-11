В России пересчитают пенсии 

Госдума рассмотрит законопроект, закрепляющий требование об индексации пенсий как минимум один раз в год. Об этом пишут «Известия».

Новый документ потребовался для реализации пенсионной поправки к Конституции. Один из авторов проекта, депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что благодаря документу начнут снова индексировать выплаты работающим пенсионерам.

Также закон закрепляет обязательные индексации пенсий по инвалидности, потере кормильца, социальных пенсий, пенсий военнослужащих и других выплат.

Если документ будет принят, в России проведут доиндексацию и пересчет выплат для всех пенсионеров с 2015 года, когда индексация составила четыре процента вместо 12,9 процента, соответствовавших уровню инфляции.

Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.