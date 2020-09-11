Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.86
$
75.09
88.86
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.67
–0.53 Золото
1943.92
–0.04 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1849
+0.0027
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

В России пересчитают пенсии 

Мария Иванова 1 час назад
В России пересчитают пенсии
Фото: ТАСС
Госдума рассмотрит законопроект, закрепляющий требование об индексации пенсий как минимум один раз в год. Об этом пишут «Известия».
Новый документ потребовался для реализации пенсионной поправки к Конституции. Один из авторов проекта, депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов рассказал, что благодаря документу начнут снова индексировать выплаты работающим пенсионерам.
Также закон закрепляет обязательные индексации пенсий по инвалидности, потере кормильца, социальных пенсий, пенсий военнослужащих и других выплат.
Если документ будет принят, в России проведут доиндексацию и пересчет выплат для всех пенсионеров с 2015 года, когда индексация составила четыре процента вместо 12,9 процента, соответствовавших уровню инфляции.
Как сообщал «Рамблер», в 2016 году работающим пенсионерам в России начали начислять страховую пенсию без учета прошедших индексаций. Эту меру объясняли ростом дефицита пенсионного фонда.
Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что власти не считают эти индексации целесообразными. Он подчеркивал, что зарплаты работающих пенсионеров растут «более высокими темпами», чем предполагалось в прогнозах правительства, и напоминал, что после выхода работающего пенсионера на пенсию, вся накопленная и не полученная им индексация будет учтена при окончательном расчете.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Комментарии
Личный счет , Антон Силуанов , Михаил Емельянов , Госдума , Справедливая Россия , Минфин , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
В России появится очередная выплата
В России появится очередная выплата
Власти заставят ПФР вернуть деньги пенсионерам
Власти заставят ПФР вернуть деньги пенсионерам
Увеличить штраф в 10 раз: за что накажут россиян
Увеличить штраф в 10 раз: за что накажут россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение