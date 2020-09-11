Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.86
$
75.09
88.86
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.67
–0.53 Золото
1943.92
–0.04 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1849
+0.0027
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

Раскрыт новый способ кражи денег у россиян 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Раскрыт новый способ кражи денег у россиян
Фото: РИА Новости
Аферисты начали обирать россиян, обещая им помощь в получении различных компенсаций, заявила агентству «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова. Мошенники действуют в интернете под видом юридических организаций.
Зачастую создается красочный сайт, на котором перечисляются всевозможные выплаты, положенные гражданам РФ: за приобретение лекарств, медицинских товаров, детских вещей, турпутевок по России, а также выплаты на ребенка. При этом аферисты указывают внушительные, не соответствующие действительности суммы, которые может получить россиянин, обратившись за помощью к лже-юристам.

«Посетителю предлагают ввести свои личные данные в специальную форму. Затем необходимо перевести чисто символическую сумму для обработки запроса», — пояснила эксперт.

Пшеничникова подчеркнула, что иногда жертва аферистов может лишиться нескольких тысяч рублей, оплатив подобные запросы сразу на нескольких таких сайтах. Особенно доверчивые россияне оставляют мошенникам данные банковской карты, в результате злоумышленники получают доступ к их счетам.
Эксперт подчеркивает — чтобы не стать жертвой мошенничества, сперва необходимо удостовериться, положена ли человеку какая-либо выплата на сайте Госуслуг, и никогда не оставлять персональные данные на сомнительных сайтах.
Комментарии
Личный счет , Наталия Пшеничникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появится очередная выплата
В России появится очередная выплата
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
В России ввели новое правило для пенсионных выплат
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение