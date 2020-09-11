Раскрыт новый способ кражи денег у россиян 

Аферисты начали обирать россиян, обещая им помощь в получении различных компенсаций, заявила агентству «Прайм» старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета "Синергия" Наталия Пшеничникова . Мошенники действуют в интернете под видом юридических организаций.

Зачастую создается красочный сайт, на котором перечисляются всевозможные выплаты, положенные гражданам РФ: за приобретение лекарств, медицинских товаров, детских вещей, турпутевок по России, а также выплаты на ребенка. При этом аферисты указывают внушительные, не соответствующие действительности суммы, которые может получить россиянин, обратившись за помощью к лже-юристам.

«Посетителю предлагают ввести свои личные данные в специальную форму. Затем необходимо перевести чисто символическую сумму для обработки запроса», — пояснила эксперт.

Пшеничникова подчеркнула, что иногда жертва аферистов может лишиться нескольких тысяч рублей, оплатив подобные запросы сразу на нескольких таких сайтах. Особенно доверчивые россияне оставляют мошенникам данные банковской карты, в результате злоумышленники получают доступ к их счетам.

Эксперт подчеркивает — чтобы не стать жертвой мошенничества, сперва необходимо удостовериться, положена ли человеку какая-либо выплата на сайте Госуслуг, и никогда не оставлять персональные данные на сомнительных сайтах.