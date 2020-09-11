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Россияне оценили свое материальное положение 

Алиса Селезнёва 48 минут назад
Россияне оценили свое материальное положение
Фото: ТАСС
Каждый третий россиянин негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию в стране. При этом свое материальное положение жители России оценили преимущественно как среднее (60%). Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
Согласно опросу, 34% респондентов назвали экономическое положение страны плохим, средним — 49%, а хорошим — 12%.

«После весны это максимальные значения положительных оценок», — подчеркивают аналитики.

При этом свое материальное положение россияне оценили преимущественно как среднее (60%). Каждый четвертый опрошенный дал негативную оценку (26%), а каждый седьмой — положительную (14%).
Ожидания от будущего у большинства опрошенных достаточно стабильны: 41% считают, что будут жить так же, как и сейчас. Примерно поровну респондентов ждут как улучшения (24%), так и ухудшения (25%) ситуации.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 5,2%, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до 3,6%.
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Комментарии
Личный счет , Fitch Ratings
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