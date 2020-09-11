Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
75.25
88.80
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
39.94
+0.33 Золото
1942.09
+0.05 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1830
+0.0008
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

«Будут ценовые атаки»: раскрыты последствия обвала рубля для россиян 

Вероника Полынина 58 минут назад
Названы последствия обвала рубля для россиян
Фото: ТАСС
Россиян ждут «ценовые атаки» после падения рубля к доллару и евро, предупреждают финансовые эксперты.
С начала 2020 года рубль подешевел по отношению к доллару на 23%, к евро — на 30%. Эксперты не исключают, что к концу года евро будет стоить уже 100 рублей. При этом они считают, что сценарий, при котором российская валюта резко упадет, а затем начнет отыгрывать позиции, не так уж плох. Гораздо хуже, если снижение рубля окажется затяжным.
Даже текущее ослабление рубля в скором будущем обернется ростом цен на весь импорт.

«Весь импорт, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и автомобилями, уже начал дорожать. Пока все не очень заметно, так как свою роль сыграла коронавирусная паника, но эффект еще сохранится», — сказал «АБН» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
Аналитики компании DSM Group уже фиксируют рост цен на ряд лекарств и медицинских препаратов. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил о подорожании на автомобильном рынке.

«Ценовые атаки ждут россиян по всем направлениям, где есть импортная составляющая. Возможно, рост будет не 25-30%, но все равно заметный», — считает Адамидов.

По его словам, производители откажутся от резкого скачка цен из-за снижения покупательской способности и спроса, но полностью игнорировать скачки на валютных рынках они не смогут.
Ранее на этой неделе, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Параллельно с евро подорожал и доллар. 10 сентября курс евро колебался в районе 88,8 рубля за единицу валюты, доллар стоил 75,1 рубля. При этом член Совета Федерации Сергей Калашников полагает, что к концу года обвал российской национальной валюты ускорится, достигнув отметки 100 рублей за евро.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Комментарии 98
Личный счет , Экономика , Сергей Удалов , Сергей Калашников , Дмитрий Адамидов , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Началось: первый залп по США в мировой финансовой бойне
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Россиян захотели ограничить в имущественных правах
Банки начали по-новому обманывать россиян
Банки начали по-новому обманывать россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение