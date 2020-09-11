Названы последствия обвала рубля для россиян

Россиян ждут «ценовые атаки» после падения рубля к доллару и евро, предупреждают финансовые эксперты.

С начала 2020 года рубль подешевел по отношению к доллару на 23%, к евро — на 30%. Эксперты не исключают, что к концу года евро будет стоить уже 100 рублей. При этом они считают, что сценарий, при котором российская валюта резко упадет, а затем начнет отыгрывать позиции, не так уж плох. Гораздо хуже, если снижение рубля окажется затяжным.

Даже текущее ослабление рубля в скором будущем обернется ростом цен на весь импорт.

«Весь импорт, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и автомобилями, уже начал дорожать. Пока все не очень заметно, так как свою роль сыграла коронавирусная паника, но эффект еще сохранится», — сказал «АБН» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.

Аналитики компании DSM Group уже фиксируют рост цен на ряд лекарств и медицинских препаратов. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил о подорожании на автомобильном рынке.

«Ценовые атаки ждут россиян по всем направлениям, где есть импортная составляющая. Возможно, рост будет не 25-30%, но все равно заметный», — считает Адамидов.

По его словам, производители откажутся от резкого скачка цен из-за снижения покупательской способности и спроса, но полностью игнорировать скачки на валютных рынках они не смогут.