Названы последствия обвала рубля для россиян

Россиян ждут «ценовые атаки» после падения рубля к доллару и евро, предупреждают финансовые эксперты.
С начала 2020 года рубль подешевел по отношению к доллару на 23%, к евро — на 30%. Эксперты не исключают, что к концу года евро будет стоить уже 100 рублей. При этом они считают, что сценарий, при котором российская валюта резко упадет, а затем начнет отыгрывать позиции, не так уж плох. Гораздо хуже, если снижение рубля окажется затяжным.
Даже текущее ослабление рубля в скором будущем обернется ростом цен на весь импорт.
«Весь импорт, начиная от продуктов питания и заканчивая бытовой техникой и автомобилями, уже начал дорожать. Пока все не очень заметно, так как свою роль сыграла коронавирусная паника, но эффект еще сохранится», — сказал «АБН» независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов.
Аналитики компании DSM Group уже фиксируют рост цен на ряд лекарств и медицинских препаратов. Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил о подорожании на автомобильном рынке.
«Ценовые атаки ждут россиян по всем направлениям, где есть импортная составляющая. Возможно, рост будет не 25-30%, но все равно заметный», — считает Адамидов.
По его словам, производители откажутся от резкого скачка цен из-за снижения покупательской способности и спроса, но полностью игнорировать скачки на валютных рынках они не смогут.
Ранее на этой неделе, как сообщал «Рамблер», на Московской валютной бирже курс евро пересек отметку в 90 рублей. Подобный скачок европейской валюты в последний раз фиксировался в феврале 2016 года. Параллельно с евро подорожал и доллар. 10 сентября курс евро колебался в районе 88,8 рубля за единицу валюты, доллар стоил 75,1 рубля. При этом член Совета Федерации Сергей Калашников полагает, что к концу года обвал российской национальной валюты ускорится, достигнув отметки 100 рублей за евро.