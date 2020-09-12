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По 15 тыс. руб. : в правительстве приготовили приятный подарок для россиян. Кому полагается выплата 

Konkurent.ru 49 минут назад
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин приготовил для россиян приятный денежный сюрприз.
Выплаты граждане смогут получить уже в следующем году. Отмечается, что для получения средств необходимо будет соблюсти ряд условий.
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Речь идет о выплате, которая была введена в России в 2020 г. Получить средства могли граждане, которые провели свой отпуск на территории страны. Теперь кэшбэк за путешествия по России было решено продлить.
Напомним, что согласно государственной программе возврата денег за путешествия по России, туристам будут перечислены от 5 до 15 тыс. руб. У такого кэшбэка несколько условий. Во-первых, тур или проживание в гостинице должны продолжатся не менее четырех ночей. Кроме того, стоимость тура не должна быть менее 25 тыс. руб.
Отмечается, что предложение о продлении программы кэшбэка за путешествия по России было поддержано президентом России Владимиром Путиным. С инициативой продлить данную программу выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
На данный момент глава российского правительства поручил подготовить все необходимые документы, для реализации данной инициативы.
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Комментарии 8
Личный счет , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ
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