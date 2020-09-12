Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз 

Издание пишет, что в следующем году россияне, отдыхавшие в родной стране, смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

Для компенсации надо соблюсти ряд условий. Тур или проживание в гостинице должны продолжаться не менее четырех ночей. Кроме того, путевка должна стоить не меньше 25 тысяч рублей.

Данную выплату ввели в России в 2020 году. Получить средства могли граждане, которые провели свой отпуск на территории страны. Теперь кэшбэк за путешествия по России было решено продлить.