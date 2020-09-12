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Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз 

Майк Габриелян 18 минут назад
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Фото: depositphotos.com
Правительство России приготовило гражданам приятный денежный сюрприз. Об этом сообщает «Конкурент».
Издание пишет, что в следующем году россияне, отдыхавшие в родной стране, смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей.
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Для компенсации надо соблюсти ряд условий. Тур или проживание в гостинице должны продолжаться не менее четырех ночей. Кроме того, путевка должна стоить не меньше 25 тысяч рублей.
Данную выплату ввели в России в 2020 году. Получить средства могли граждане, которые провели свой отпуск на территории страны. Теперь кэшбэк за путешествия по России было решено продлить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты оценили перспективы туризма после пандемии.
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