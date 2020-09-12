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Назван подорожающий сильнее всего продукт 

Майк Габриелян 1 час назад
Назван подорожающий сильнее всего продукт
Фото: РИА Новости
Картофель может сильно подорожать осенью. Об этом сообщает «МК», опросивший российских фермеров.
Некоторые труженики полей считают, что пандемия, поздняя посевная кампания и непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель.
В этом году засуха наблюдалась в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае. Еще в ряде регионов поля с картофелем были подтоплены — в Подмосковье, Чувашии и Костроме. В Подмосковье к тому же объявились полчища диких кабанов, уничтожающих клубни.
Все эти катаклизмы заставляют фермеров ждать неурожая.
Эксперты не исключают, что к зиме килограмм картофеля может стоить 45-50 рублей.
В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) согласны, что из-за COVID-19 и стихийных бедствий производство фермерских овощей сократится. Но, по мнению специалистов, снижение не будет критичным и не приведет к банкротствам.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предупредили о подорожании компьютеров и ноутбуков.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
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