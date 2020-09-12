Назван подорожающий сильнее всего продукт 

Картофель может сильно подорожать осенью. Об этом сообщает «МК» , опросивший российских фермеров.

Некоторые труженики полей считают, что пандемия, поздняя посевная кампания и непогода приведут к повышению цен на продукты, особенно картофель.

В этом году засуха наблюдалась в Сибири, на Урале, в Алтае и Ставропольском крае. Еще в ряде регионов поля с картофелем были подтоплены — в Подмосковье, Чувашии и Костроме. В Подмосковье к тому же объявились полчища диких кабанов, уничтожающих клубни.

Все эти катаклизмы заставляют фермеров ждать неурожая.

Эксперты не исключают, что к зиме килограмм картофеля может стоить 45-50 рублей.

В АККОР (Всероссийская ассоциация фермеров) согласны, что из-за COVID-19 и стихийных бедствий производство фермерских овощей сократится. Но, по мнению специалистов, снижение не будет критичным и не приведет к банкротствам.