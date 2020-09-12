Россияне назвали желаемый размер пособия от государства 

Предложение первого замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева о введении фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства не понравилась экономистам. Россияне назвали желаемую сумму пособия — 28 500 рублей.

Эксперты уверены, что вероятность реализации такой поддержки мало вероятна. Каждый десятый гражданин мечтает о пособии в размере 50 тысяч рублей, четверть — до 30 тысяч рублей.

Экономисты указали несколько минусов инициативы Медведева. На россиян подобная «халява» может оказать дестимулирующее воздействие. Некоторые не будут видеть причин идти работать и развиваться, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в регионах заканчиваются средства на выплату пособий безработным. С октября размер минимального пособия уменьшится.