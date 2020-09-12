Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.90
$
75.30
88.76
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

Россияне назвали желаемый размер пособия от государства 

РИА «ФедералПресс» 59 минут назад
Россияне назвали желаемый размер пособия от государства
Фото: РИА Новости
Предложение первого замсекретаря Совбеза Дмитрия Медведева о введении фиксированной ежемесячной выплаты со стороны государства не понравилась экономистам. Россияне назвали желаемую сумму пособия — 28 500 рублей.
Эксперты уверены, что вероятность реализации такой поддержки мало вероятна. Каждый десятый гражданин мечтает о пособии в размере 50 тысяч рублей, четверть — до 30 тысяч рублей.
Экономисты указали несколько минусов инициативы Медведева. На россиян подобная «халява» может оказать дестимулирующее воздействие. Некоторые не будут видеть причин идти работать и развиваться, сообщает «Московский комсомолец».
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в регионах заканчиваются средства на выплату пособий безработным. С октября размер минимального пособия уменьшится.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
РИА «ФедералПресс»: последние новости
ПФР сделал заявление по детским выплатам в 15 тысяч рублей ПФР сделал заявление по детским выплатам в 15 тысяч рублей Россиянам могут вернуть недополученные пенсии Россиянам могут вернуть недополученные пенсии Безработным собираются ввести новое пособие в период пандемии Безработным собираются ввести новое пособие в период пандемии
Личный счет , Дмитрий Медведев , ФедералПресс , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий
Работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Глава ЦБ объяснила бегство вкладчиков
Глава ЦБ объяснила бегство вкладчиков
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение