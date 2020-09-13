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Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россиян заставят платить больше за связь
Фото: Pixabay
До конца года цены на мобильную связь могут вырасти на 5-7 процентов, обещают опрошенные «Известиями» эксперты.
Всего по итогам 2020 года цены могут вырасти не 15 процентов. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями. Такая хитрость не даст абонентам четкого понимания об уровне подорожания.
Как пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, с 2014 года цены на связь растут примерно на 15 процентов, и 2020-й не станет исключением. При этом операторы практикуют выборочный подход: увеличивают тарифы в некоторых регионах, как правило, в более экономически благополучных, отметил аналитик. Эксперт считает, что осенью операторы предложат новые тарифные планы, на которые переведут часть абонентов, и закроют для использования старые.
Аналитик «Финам» Леонид Делицын полагает, что для потребителей повышение стоимости услуг пройдет в основном незаметно, поскольку будет подано под видом новых тарифов с увеличенным потреблением трафика.
Однако Муртазин не исключает, что сотовые операторы будут отказываться от безлимитных тарифов и опций. При этом наполнение новых пакетов заставит абонентов подключать дополнительные пакеты услуг.
В Федеральной антимонопольной службе считают рост цен экономически обоснованным, поскольку он обусловлен увеличившимися расходами компаний на строительство и развитие сетей связи, а также выполнение требований законодательства России.
В июле сообщалось, что рост стоимости тарифных пакетов эксперты объясняют необходимостью компенсировать снижение выручки, которая связана с режимом самоизоляции. С марта по май потери оцениваются в 30 миллиардов рублей.
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Комментарии 19
Личный счет , Леонид Делицын , Эльдар Муртазин , ФАС , газета "Известия"
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