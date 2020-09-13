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Раскрыт способ избежать новых уловок мошенников 

Lenta.ru 31 минуту назад
Раскрыт способ избежать новых уловок мошенников
Фото: Pixabay
Эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности, IT-эксперт Алексей Курочкин в разговоре с URA.ru раскрыл новые уловки мошенников и посоветовал не обращаться в мелкие финансовые организации.
По его словам, мелкие банки не могут позволить себе качественные современные технологии и используют аналоги. Также есть вероятность найма не очень профессиональных специалистов.
Специалист отметил, что идентификации по голосу или лицу могут позволить себе только крупные банки. Однако более мелкие финансовые организации, считает Курочкин, могут делать вид, что обладают нужными технологиями. В действительности они могут полноценно не соблюдать правила безопасности.
Однако в случае, если есть необходимость воспользоваться услугами таких организаций, не стоит оставлять им данные о голосе и Face ID, заключил эксперт.
12 сентября в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России сообщили о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Мошенники звонят в банки с подменных номеров клиентов и с помощью системы IVR (интерактивного голосового меню) запрашивают информацию об остатке средств на счетах. Затем они перезванивают на номера реальных клиентов банка и называют сумму оставшихся денег, тем самым подтверждая, что они якобы являются сотрудниками финансовой организации. После этого клиенты сами называют им номера своих банковских карт.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Курочкин , Центральный банк России
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