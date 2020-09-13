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Алкоголь, лекарства и бензин: что к концу года подорожает серьезнее 

Konkurent.ru 46 минут назад
Алкоголь, лекарства и бензин: что серьезно подорожает
Фото: РИА Новости
Эксперты прогнозируют инфляцию в России на уровне 3,6%, а к концу года она ещё незначительно вырастет. Как изменятся цены на продукты, и что поможет сдержать подорожание.
В мае годовая инфляция замедлилась до трёх процентов с апрельских 3,1%. После постепенного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, инфляция разогналась до 3,2%, а в июле показатель дошёл до 3,4%, сообщает Росстат.
Управляющий активами БКС Андрей Русецкий прогнозирует уровень инфляции в третьем квартале 2020 года на уровне 3,6%. К концу года она может дойти до уровня 3,7−3,8%.
Эксперты считают, что расходы россиян значительно выросли на последней неделе августа. По данным исследовательского центра Romir, на неделе с 24 по 30 августа в среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4888 рублей, что на 7,4% больше, чем неделей ранее. Расходы достигли пикового значения, по крайней мере, за летний период. Также они на 7,5% выше показателей аналогичной недели прошлого года и выше пиковых значений лета 2019 года.
В ближайшее время в России может подорожать мясо. Импорт зарубежного продукта резко сократится из-за ужесточения продуктового эмбарго. Также снизилась и покупательская способность россиян. Доктор юридических наук, декан юридического факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации Гульнара Ручкина говорит, что ожидаемое подорожание будет варьироваться в пределах 3-5%.

— Стоимость повысится только на отдельные виды мяса. Так, к примеру, стоимость курятины останется, по прогнозам экспертов, на прежнем уровне, а вот говядина станет дороже, — заявила специалист.

Цена на рыбу в ближайшее время тоже может измениться в большую сторону. К примеру, повышение стоимости лосося будет варьироваться в пределах 5-7%. Подорожание алкогольной продукции может достигнуть 20-30%.
Кроме того, по словам эксперта, самое заметное подорожание ждёт лекарства. Доля импортных продуктов на российском рынке составляет порядка 70%.

— Закупки необходимых медикаментов происходят каждый день, а цены на них чувствительны к курсу доллара. Насколько поднимутся цены на медикаменты, пока не известно. Всё будет зависеть от позиций рубля, — говорит Гульнара Ручкина.

Импортный стиральный порошок и чистящие средства, которые не будут изъяты из продажи в соответствии с последними требованиями Роспотребнадзора, также подорожают с началом осени. Ожидаемый рост цен будет в пределах 5−7%.
Также аналитик Евгений Миронюк ожидает повышения стоимости бензина осенью. По его словам, рост цен будет обусловлен изменением биржевых котировок. По мере открытия авианаправлений восстановятся цены на туристические и транспортные услуги.
В связи с возможным введением нового режима самоизоляции и перехода на удалёнку вновь может вырасти спрос на домашнюю одежду и предметы текстиля, посуду для дома и в целом на категорию товаров для создания домашнего уюта. К такому мнению пришёл директор по маркетингу фулфилмент-оператора FulEx Максим Набабий.

— Примерно с середины октября начнёт расти спрос на различные сувениры и подарки. Больше всего россияне будут отдавать предпочтение недорогим аксессуарам, малобюджетной бытовой технике и мобильным устройствам. Уход в более бюджетный сегмент связан, в том числе, с общим падением доходов у населения, — отмечает Максим Набабий.

В свою очередь, коммерческий директор компании CITYLIFE Игорь Курбацкий говорит, что сдержать рост цен смогут курс доллара и рост стоимости нефти. По его словам, если нефть по цене стабилизируется, мы увидим меньше негативных явлений, в том числе, меньший рост инфляции и цен на продукты и услуги.
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Комментарии 2
Личный счет , Андрей Русецкий , Росстат , Финансовый университет , Роспотребнадзор
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