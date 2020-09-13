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Экономист назвал главную опасность введения отцовского капитала 

Ura.Ru 1 час назад
Названа главная опасность введения отцовского капитала
Фото: depositphotos.com
Идея ввести отцовский капитал после рождения третьего ребенка является благородной со стороны чиновников целью, однако она представляет опасность для экономики. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.

«Идея дать людям деньги — абсолютно правильная и логичная, а вот дальше начинается отсебятина. Люди из лучших побуждений хотят чего-то достичь, но вместо того, чтобы проконсультироваться с профессиональными экономистами начинают работать по принципу «давайте поэкспериментируем». Экономика, конечно, наука экспериментальная, но стоимость экспериментов в ней соизмерима со стоимостью экспериментов в вирусологии. В других науках как-то эксперименты подешевле [обходятся для экономики]», — заявил Кривелевич.

Кривелевич объяснил, что для решения демографической проблемы мало раздать деньги — здесь требуется комплексный подход. Экономические меры, направленные на стимулирование рождаемости, должны подкрепляться соответственными мерами, направленными на дальнейшее обеспечение детей. Разовая раздача денег, по мнению эксперта, не решает эту проблему.
Cемьи с детьми оставят без денег: эксперт объяснил причину
Ранее губернатор Ульяновской области предложил ввести отцовский капитал для многодетных пап. По его мнению, деньги при рождении третьего и последующих детей станут весомым дополнением к региональному материнскому капиталу.
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