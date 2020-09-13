Как вернуть украденные с карты деньги 

Опрошенные РИА Новости эксперты заявили , что для возвращения украденных с карты денег клиент должен оперативно обратиться в банк и соблюдать порядок пользования картой. По мнению собеседников агентства, людям, которые не сообщают незнакомцам по телефону данные карты и коды из смс, кража денег не грозит.

Глава фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин подчеркнул, что о мошенническом списании денег банк необходимо уведомить в течение одного дня. Если деньги были похищены с помощью считывающего устройства на банкомате или через кражу данных из банка, средства вернут.

Если же мошенники воспользовались социальной инженерией и выведали у человека конфиденциальную информацию, денег можно лишиться навсегда.

Как писал «Рамблер», ранее эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов посоветовал не расплачиваться картами на непроверенных сайтах.

Он объяснил, что сейчас существует множество сайтов-подделок, где под видом оплаты покупки деньги переводятся мошенникам. Такие сайты внешне очень похожи на порталы официальных интернет-магазинов.

Сизов посоветовал завести для онлайн-покупок карту с отдельным счетом и отправлять на нее ровно столько денег, сколько вы планируете потратить сегодня.