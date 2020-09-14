Россияне назвали желаемую сумму безусловного дохода

Минимальный размер базового безусловного дохода в России должен составлять 28,5 тысяч рублей. Такая сумма стала результатом исследования сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

Как оказалось, 68% россиян горячо поддерживают идею бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о ежемесячных гарантированных выплатах. Категорически против высказались лишь 8% опрошенных.

Главным аргументом противников этой идеи стало то, что большинство людей, которые начнут получать деньги от государства просто так, лишаться какой бы то ни было мотивации для труда и вообще любой продуктивной деятельности.

По их мнению, лучшим решением стало бы увеличение размера пенсий или минимальной оплаты труда. Кроме этого, россияне считают, что если у государства есть деньги на бесплатные выплаты, то лучше было бы с их помощью снизить плату за коммуналку или снизить налоги.

Ранее Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый доход — фиксированную выплату гражданам независимо от их социального и экономического положения.