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Россияне назвали желаемую сумму гарантированного дохода 

Deita.ru и ещё 1 36 минут назад
Россияне назвали желаемую сумму безусловного дохода
Фото: РИА Новости
Минимальный размер базового безусловного дохода в России должен составлять 28,5 тысяч рублей. Такая сумма стала результатом исследования сервиса по поиску работы SuperJob, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.
Как оказалось, 68% россиян горячо поддерживают идею бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева о ежемесячных гарантированных выплатах. Категорически против высказались лишь 8% опрошенных.
Главным аргументом противников этой идеи стало то, что большинство людей, которые начнут получать деньги от государства просто так, лишаться какой бы то ни было мотивации для труда и вообще любой продуктивной деятельности.
По их мнению, лучшим решением стало бы увеличение размера пенсий или минимальной оплаты труда. Кроме этого, россияне считают, что если у государства есть деньги на бесплатные выплаты, то лучше было бы с их помощью снизить плату за коммуналку или снизить налоги.
Ранее Дмитрий Медведев предложил ввести в России базовый доход — фиксированную выплату гражданам независимо от их социального и экономического положения.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Banki.ru , РИА "Дейта"
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