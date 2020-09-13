Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.11
$
75.30
89.21
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
72.60
85.25
Индексы и котировки Brent
39.83
–0.25 Золото
1940.38
–0.11 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1846
–0.0056
28.08
1.1903
08.09
31.08
17.08

Мобильная связь подорожает 

Майк Габриелян 2 часа назад
Мобильная связь подорожает
Фото: РИА Новости
В России могут вырасти цены на мобильную связь. Эксперты предупредили, что придется платить больше и озвучили новые тарифы. Об этом пишут «Известия», опросившие участников рынка.
Эксперт Эльдар Муртазин считает, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15% в год. Это произойдет и в 2020-м. По его оценке, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще на 7%.
Схожую оценку дал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, за год связь подорожает на 12—15%.
Аналитик «Финам» Леонид Делицын отметил, что повышение цен будет подано под видом новых тарифов с увеличенным трафиком.
Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева рассказала, что в начале года операторы уже подняли цены на услуги связи на 10-12% для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы.
В «Мегафоне» и Tele2 заявили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичи смогут оплатить мобильную связь бонусами с карты «Тройка».
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Комментарии 6
Личный счет , Леонид Делицын , Елена Заева , Эльдар Муртазин , Денис Кусков , Мегафон , Tele2 , ФАС , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
«Смерть» банков: Россию ждет чудовищный обвал
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Глава ЦБ объяснила бегство вкладчиков
Глава ЦБ объяснила бегство вкладчиков
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Куда девать деньги? Экономист дал совет россиянам
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение