Мобильная связь подорожает 

В России могут вырасти цены на мобильную связь. Эксперты предупредили, что придется платить больше и озвучили новые тарифы. Об этом пишут «Известия», опросившие участников рынка.
Эксперт Эльдар Муртазин считает, что в среднем цены на услуги связи с 2014 года растут на 15% в год. Это произойдет и в 2020-м. По его оценке, около половины этого роста операторы уже отыграли, поэтому до конца 2020 года цены могут повысить еще на 7%.
Схожую оценку дал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, за год связь подорожает на 12—15%.
Аналитик «Финам» Леонид Делицын отметил, что повышение цен будет подано под видом новых тарифов с увеличенным трафиком.
Представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Елена Заева рассказала, что в начале года операторы уже подняли цены на услуги связи на 10-12% для четверти клиентов, увеличив цены на архивные тарифы.
В «Мегафоне» и Tele2 заявили, что в ближайшее время не планируют повышать стоимость услуг.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичи смогут оплатить мобильную связь бонусами с карты «Тройка».