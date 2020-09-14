Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.45
89.35
89.40
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
39.46
–0.40 Золото
1956.07
–0.14 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1872
–0.0064
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Материнский капитал в России увеличат 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Материнский капитал в России увеличат
Фото: РИА Новости
За первого ребенка сумма вырастет до 483 882 рублей, за второго — до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.
Также отмечается, что в 2021 году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона семей. Всего на выплаты предполагается направить 443,3 миллиарда рублей. Размер индексации привязан к прогнозному уровню инфляции, который составляет 3,7 процента.
До конца года выплаты составляют 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.
В апреле этого года власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Последние новости
Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Мавзолей Ленина передумали переделывать Мавзолей Ленина передумали переделывать Сергей Лавров отменил визит в Берлин Сергей Лавров отменил визит в Берлин
Личный счет , Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток-2»
Меркель хитрой уловкой спасает «Северный поток-2»
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение