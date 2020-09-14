Материнский капитал в России увеличат 

За первого ребенка сумма вырастет до 483 882 рублей, за второго — до 639 432 рублей. Если же на первого ребенка родители не получили выплату, то доплата за второго увеличится на 155 550 рублей.

Также отмечается, что в 2021 году маткапитал рассчитан на 1,2 миллиона семей. Всего на выплаты предполагается направить 443,3 миллиарда рублей. Размер индексации привязан к прогнозному уровню инфляции, который составляет 3,7 процента.

До конца года выплаты составляют 466 617 рублей на первого ребенка и 616 617 рублей на второго ребенка.

В апреле этого года власти изменили порядок получения сертификата на материнский капитал. Его начали предоставлять автоматически. Сроки выдачи документа сократились с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с месяца до 10 рабочих дней.