Эксперты рассказали о пенсиях россиян

Специалисты рассказали, как одна из категорий граждан получает доплату к своему ежемесячному доходу.

Исследование, проведенное НПФ «Сафмар» совместно с Общероссийского профсоюза образования показало, каким образом часть российских пенсионеров получают дополнительный доход.

Речь идет о работниках системы образования. Эксперты отмечают, что эта категория граждан, несмотря на возможность досрочного выхода на пенсию, продолжает свою трудовую деятельность.

Как отметили эксперты, причиной является низкий уровень страховых выплат по старости. Как итог, по словам специалистов, многие пожилые педагоги воспринимают пенсию не как замену основного дохода, а лишь как дополнение к ежемесячному заработку.

Результаты исследования показали, что остаться на работе планируют 84% участников опроса, причем среди тех, кому больше 50 лет, доля возрастает до 92%. При этом 89% объясняют свое решение нехваткой финансов. Кроме того, педагоги в возрасте старше 50 лет в 99% ответов объяснили свое намерение продолжить трудовую деятельность именно невозможностью прожить на одну пенсию.

Как пояснил проректор Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, причиной низких сумм страховых выплат по старости являются маленькие заработные платы учителей, воспитателей и преподавателей.

Из 85 регионов, на данный момент в 65 зарплаты педагогов составляют менее 41 тыс. руб. А воспитатели получают в среднем и того меньше — всего 34 тыс. руб. Как объяснил Сафонова, это приводит к тому, что при выходе на пенсии размер выплат таких граждан чуть больше уровня прожиточного минимума.