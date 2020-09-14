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ФАС не нашла нарушений при индексации тарифов на ЖКХ 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
ФАС проверила рост тарифов на ЖКХ
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба России не обнаружила нарушений при индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в июле 2020 года.

«Антимонопольный орган не обнаружил нарушений ограничений, установленных правительством РФ. Ведомство обращает внимание, что каждом субъекте РФ применяется свой индекс изменения размера платы за коммунальные услуги и его превышений в разрезе регионов также не было выявлено», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Тарифы на ЖКХ в июле 2020 года в среднем по России были проиндексированы на 4%. С 2013 года стоимость жилищно-коммунальных услуг индексируется ежегодно, регионы сами определяют уровень повышения цен, при этом федеральное правительство устанавливает предельные границы роста тарифов для каждого из регионов.
С 2020 года индексация тарифов происходит один раз в год — с 1 июля.
Ранее NEWS.ru писал, что у жителей Коми, Чукотки и Магаданской области около 13% от ежемесячных расходов уходит на оплату услуг ЖКХ.
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Комментарии
Личный счет , Правительство РФ , ФАС , ИТАР-ТАСС
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