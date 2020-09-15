ЦБ перестанет рассматривать жалобы россиян на банки

Поступающие претензии ЦБ направит в сами финансовые организации, а те должны подготовить ответ клиенту, передав копию в Центробанк. Как пишет газета «Ведомости», регулятор одобрил такое предложение Национальной финансовой ассоциации об изменении порядка работы с претензиями граждан к деятельности банков.

Новая схема предполагает реализацию принципа «нет жалоб — реже проверки»: чем меньше жалоб поступит в адрес кредитной организации, тем мягче будет становиться надзор со стороны регулятора. Как пояснили в ЦБ, сегодня потребитель вправе обратиться с жалобой как в финансовую организацию, так и сразу в Банк России. Однако закон не обязывает финансовые организации рассматривать жалобы, отвечать на них в определенные сроки и нести ответственность за отказ от рассмотрения.