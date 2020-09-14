Названо худшее время для покупки iPhone 

Продажи iPhone замедлились в преддверии презентации Apple . Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на отчет агентства Wave7 Research.

По словам аналитиков, за последние месяцы продажи iPhone — особенно моделей iPhone 11 и SE — снизились. При этом на общем фоне снижение не кажется существенным, однако оно очевидно. Эксперты связали падение продаж с пандемией коронавируса, из-за которой, в частности, в США открыто лишь 58 процентов розничных магазинов Apple. В конце июня этот показатель составлял 80 процентов.

Также в отчете говорится, что потребители ожидают презентации новых iPhone и считают начало сентября худшим временем для приобретения смартфонов. Это связано с тем, что после выхода новых устройств стоимость выпущенных ранее снизится. Аналитики назвали iPhone 11 и SE смартфонами, которые заметнее остальных девайсов Apple подешевеют после анонса новых iPhone. Мероприятие американской компании, на котором могут показать новые iPhone, состоится 15 сентября.

В конце августа сетевые инсайдеры рассказали, что стоимость выпущенного весной iPhone SE снизится после анонса новых смартфонов Apple. Согласно информации источников, SE будет оценен в 349 долларов вместо 399. В отчете говорится, что представленный осенью 2019 года iPhone 11 тоже должен подешеветь.