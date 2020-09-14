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Учителям придётся работать на пенсии 

Deita.ru 58 минут назад
Учителям придется работать на пенсии
Фото: ТАСС
84% российских учителей заявили, что продолжат работать после наступления пенсионного возраста. Среди тех, кому старше 50 лет, таких 92%, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Такими данными делятся Общероссийский профсоюз образования и негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» после проведения соответствующего исследования.
По его результатам стало известно, что лишь каждый шестой российский учитель собирается уйти из школы после наступления пенсионного возраста.
Главной причиной продолжения работы с учениками педагоги называют нехватку денег. Они считают, что размер их будущей пенсии не позволит им сохранить привычный уровень жизни.
Напомним, что учителям для досрочного выхода на пенсию необходимо наличие 25 лет трудового стажа.
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