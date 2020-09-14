ЦБ дал совет по борьбе с телефонными мошенниками

Банки, чтобы снизить риски мошенничества при обслуживании клиентов по телефону, должны использовать дополнительный параметр проверки, например, устанавливаемый клиентом цифровой код, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ

Как ранее в понедельник сообщило издание РБК, регулятор предупредил банки о схеме, которая позволила злоумышленникам получить дополнительные сведения о клиентах одной из кредитных организаций и впоследствии использовать их для мошенничества с применением методов социальной инженерии. При такой схеме злоумышленники обращались с подмененных номеров клиентов в систему интерактивного голосового меню при звонке в банк.

"В 2019 году Банк России давал банкам рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и тому, как обезопасить клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через IVR (интерактивное голосовое меню — ред.). Тем не менее, был зафиксирован единичный случай подобного мошенничества из-за несоблюдения рекомендаций", — прокомментировали в регуляторе.

После этого Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России в своем бюллетене еще раз подчеркнул актуальность и необходимость следования рекомендуемым мерам.