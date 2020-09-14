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Российским пенсионерам готовят гарантированную прибавку в 1000 рублей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Российским пенсионерам готовят прибавку
Фото: РИА Новости
В России пенсионерам готовят гарантированную денежную прибавку к пенсии. Она может составить 1 000 рублей. Соответствующая петиция появилась на сайте Российской общественной инициативы.
Отмечается, что государство практически каждый год отчитывается о росте пенсий в РФ. В среднем пенсии по стране увеличиваются на тысячу рублей. Но в реальности пенсионеры сталкиваются с другой картиной. Дело в том, что индексация пенсий вычисляется процентами. Чем меньше пенсия, тем меньше и прибавка. Авторы инициативы предлагают ввести фиксированную сумму.
Получается, что получатели больших пенсий получают и большую прибавку, а человек с маленькой пенсией прибавку практически не видит, потому что она составляет в районе 100 рублей. Если идея будет одобрена, то с 2021 года пенсии всех пенсионеров будут увеличиваться гарантированно на тысячу рублей, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, неработающим пенсионерам выдают единоразовые выплаты. Для их получения необходимо обратиться в отделение соцзащиты.
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Личный счет , ФедералПресс
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