Никуда не денешься: сколько россияне тратят на коммуналку

Доля затрат на оплату коммунальных услуг в расходах населения по итогам прошлого года выросла в половине регионов России, пишет РИА «Новости». Самые существенные траты зафиксированы в Камчатском крае: там обычная семья отдает платит более 9 тыс. рублей в месяц. В среднем по стране этот показатель составил 4,8 тыс. рублей, что почти на 10% больше, чем год назад.

В прошлом году в половине регионов России доля затрат местного населения на коммуналку выросла, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование. Фактически это означает, что в таких регионах цены на ЖКУ растут быстрее, чем совокупные расходы среднестатистической семьи.

Больше всего за ЖКУ платят жители Камчатского края — более 9 тыс. рублей в месяц. Немногим меньше (свыше 7,5 тыс. рублей) отдают за те же услуги жители Магаданской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Москвы.

А самый низкий показатель — в Курганской области и республике Тыва, где в среднем каждая семья платит за коммуналку менее 2,6 тыс. рублей.

При этом средний рост цен на коммунальные услуги в прошлом году превысил официальную инфляцию в три раза: по данным Росстата , в прошлом году этот показатель составил 3%, в то время как по данным исследования РИА «Новости» затраты средней семьи на ЖКУ в прошлом году составили 4,8 тыс. рублей, что на 9,1% больше, чем в 2018-м.

Самый существенный рост доли затрат на коммуналку аналитики зафиксировали в Севастополе (+1,9 п.п.), Республике Татарстан (+1,6 п.п.) и в Чечне (+1,5 п.п.).

При этом в 36 регионах произошло сокращение показателя: на 4,4 п.п. в Ямало-Ненецком автономном округе, на 2,2 п.п. в Камчатском крае и на 1,4 п.п. в Иркутской области.

В шести регионах доля затрат на оплату ЖКУ не изменилась. Самыми стабильными в этом смысле оказались Башкирия, Удмуртия, Ульяновская, Курская, Тверская и Кемеровская области.

Эксперты РИА «Новости» считают, что такая разница в показателях может быть обусловлена множеством причин, в первую очередь — самими тарифами на ЖКУ, неоднородными из-за природно-географических факторов. Вдобавок доля расходов может существенно отличаться из-за разницы в долях населения, проживающих в квартирах, а не в частных домах.

Само собой, на этот показатель влияют и доходы населения, причем эксперты агентства уверены, что этот фактор может привести к росту соответствующего показателя и в этом году. Дело в том, что из-за пандемии многие россияне отложили крупные покупки до лучших времен. В то же время платежи по коммуналке остаются обязательными, из-за чего их доля в общих затратах среднестатистической семьи снова вырастет.

Цены растут

В этом году цель Банка России по предельному росту инфляции составляет 4% — это на 1 п.п. выше, чем по итогам прошлого года. Тем не менее многие эксперты считают, что выполнить эту цель не удастся и на деле инфляция окажется выше.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич подчеркнул, что с апреля наблюдается устойчивый рост годовых темпов инфляции — с 3,1% до 3,6%. А нынешние темпы базовой инфляции (то есть за вычетом поправки на сезонность и изменения цен на плодоовощную продукцию и административно-регулируемые товары) четвертый месяц подряд превышают 0,3%. То есть в переводе на годовые темпы уже сейчас этот показатель составляет 3,7%.

Причем

если продолжится падение курса рубля, это только увеличит скорость роста цен: в первую очередь заметно подорожают импортные товары вроде автомобилей, бытовой техники и электроники, продукты питания и лекарства, в производстве которых используются иностранные компоненты.

Некоторые специалисты считают, что наиболее заметными темпы роста цен станут в октябре, когда общий показатель инфляции перестанут тянуть вниз цены на плодоовощную продукцию. А самое существенное влияние, по мнению аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, на нее будут оказывать индексация тарифов энергетическими компаниями, рост топливных цен и издержки пострадавших от коронакризиса предпринимателей.