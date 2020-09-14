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«Пенсионная реформа провалилась» 

Павел Тиунов 39 минут назад
«Пенсионная реформа провалилась»
Фото: РИА Новости
Учитывая, что в результате пенсионной реформы выплаты пенсионерам существенно не увеличились, а на счетах ПФР продолжают лежать более 335 миллиардов рублей, можно говорить, что реформа провалилась, заявили опрошенные «Царьградом» аналитики. Эксперты не исключают, что в скором времени россиян ждут очередные «сюрпризы».
Политолог Юрий Пронько полагает, что из всех заявленных целей реформы законотворцам удалось реализовать только одну — повышение пенсионного возраста. При этом, по его словам, эксперты Минфина и Центробанка продолжают навязывать россиянам Гарантированный пенсионный план (ГПП), в рамках которого жителям РФ предлагают самостоятельно копить деньги себе на пенсию. Однако проект нововведения из раза в раз откладывается, будто ведомства пытаются «сохранить лицо», учитывая негативные отзывы об их инициативе, считает гендиректор компании "Пенсионные консультации" Евгений Якушев.
Новый этап пенсионной реформы не за горами, заявил эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров. Он отметил, что если существующее положение дел сохранится в ближайшие годы, то уже через несколько лет у Пенсионного фонда России (ПФР) не хватит средств, чтобы обеспечивать выплатами всех пенсионеров.

«Надо будет что-то придумывать, чтобы люди смогли себя кормить», — констатировал он.

Как вариант, это может быть очередное повышение пенсионного возраста. Между тем надеяться на увеличение текущих выплат не стоит, добавила депутат Госдумы Ирина Гусева. В предыдущий раз россиянам также обещали повышение размера пенсий, но по факту добавили к пособию 50-100 рублей. И это при том, что на счету ПФР лежит более 335 миллиардов рублей, негодует парламентарий.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Комментарии 1
Личный счет , Юрий Пронько , Евгений Якушев , Ирина Гусева , Дмитрий Александров , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Минфин , Центральный банк России , Царьград ТВ
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