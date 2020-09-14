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Ждать ли резкого подорожания картофеля? 

BFM.RU 35 минут назад
Ждать ли резкого подорожания картофеля?
Фото: ТАСС
Картофель в России подорожал на 20% и это не предел, пишет «Московский комсомолец». Как объясняет газета, по итогам уборочной кампании фермеры ожидают неурожая. Среди причин — засуха в Сибири, на Урале, Алтае и в Ставрополье, а также подтопления летом в Подмосковье, Чувашии и Костромской области.
В то же время исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников заявил Business FM, что оптовые цены почти не изменятся.
— В оптовом звене мы видим небольшое подорожание, причем по ряду регионов Центрального федерального округа, Поволжья подорожание на рубль. Допустим, если в среднем население за год потребляет 50-60 килограммов картофеля, подорожание на рубль, я думаю, на кошельке среднего потребителя не особо отразится. Хуже ситуация в Приморье, летом были тайфуны. Но глобально по всей борщевой линейке мы видим тенденцию либо на уровне прошлого года, либо незначительно отличается. Если в прошлом году в Московском регионе средняя цена на немытый картофель в сетке была на уровне 9-10 рублей, сейчас — 11.
— Говорят о том, что к зиме цена может подняться до 45-50 рублей.
— Это из другой оперы. Это мы говорим про розницу. Как правило, в сентябре-октябре, частично в ноябре торговые сети проводят акционную политику. Они стараются прямо по себестоимости закупить сельхозпроизводителей картофель и овощи борщевого набора и буквально без наценок реализуют на своих прилавках. За счет этого они пытаются привлечь покупателей. Но у сельхозпроизводителей начиная с октября идут затраты на хранение. Это хранение в специализированных условиях, температурный режим и так далее. Соответственно, от октября до июня следующего года она дешевле быть не может. Но надо отмечать, что у нас перепроизводство, и продукция борщевого набора в последние годы реализуется, по крайней мере в оптовом звене, буквально на низшем пороге себестоимости. А розница выставляет наш товар дороже в два-три раза.
На ценах на картофель отразились также пандемия и поздняя посевная, а в западных и северо-западных районах Подмосковья, как пишет «МК», зафиксировано массовое уничтожение посевов дикими кабанами.
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Комментарии
Личный счет , Алексей Красильников , Московский комсомолец , Business FM
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