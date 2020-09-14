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Где в России самая дорогая коммуналка 

Мария Иванова 1 час назад
Где в России самая дорогая коммуналка
Фото: Рамблер
Доля затрат жителей Коми, Чукотки и Магаданской области на коммунальные услуги оказалась выше, чем в остальных регионах России. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперты агентства рассчитали долю трат на услуги ЖКХ семей из разных регионов в совокупных потребительских расходах. Оказалось, что у жителей Коми на коммуналку уходит 13,7 процента от всех расходов, у жителей Чукотки — 13,6 процента, а в Магаданской области — 12,9 процента.
В целом жители 47 российских регионов направляют на услуги ЖКХ более десяти процентов своих потребительских расходов.
Самая маленькая доля затрат на коммуналку оказалась в Ингушетии (4,9 процентов). До 7,5 процента расходов на услуги ЖКХ уходит у жителей Дагестана, Москвы, Тувы, Республики Алтай, Хакасии и Иркутской области.
Расходы средней российской семьи на коммуналку в 2019 году составляли 4,8 тысячи рублей ежемесячно. Это на 9,1 процента больше, чем в 2018-м.
Как сообщал «Рамблер», ранее в компании «Биллинг Онлайн Решения» выяснили, что к июню 2020-го объем оплаты услуг ЖКХ россиянами упал на 31 процент по сравнению с началом года.
Городами, где объем оплаты упал сильнее всего, оказались Ростов-на-Дону, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар и Новосибирск. В Москве этот показатель упал всего на десять процентов.
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