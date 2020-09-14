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До 1 октября: ПФР поставил новое условие 

Артём Кульша 25 минут назад
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
Фото: РИА Новости
Граждане России должны до 1 октября определиться с тем, в какой форме хотят получать набор социальных услуг, если хотят получать его в новой форме с нового года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Россияне, как сообщал «Рамблер», могут выбрать между натуральной или денежной формами получения набора социальных услуг. Натуральная подразумевает его предоставление непосредственно в виде социальных услуг — лекарств, медицинских изделий, продуктов лечебного питания, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном и междугородном транспорте.
Денежный эквивалент социальных услуг, который выплачивается частично или полностью, составляет 1155,06 рубля в месяц. По умолчанию граждане, за исключением тех, кто подвергся воздействию радиации, получают набор социальных услуг в натуральной форме.
Те, кто желает сменить форму его получения, должны подать соответствующее заявление в ПФР через личный кабинет на сайте фонда, в его клиентской службе или в многофункциональном центре (МФЦ) государственных услуг. Набор будет предоставляться в новой форме уже с нового года в случае подачи заявления до 1 октября.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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