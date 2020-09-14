Мишустин продлил стимулирующие выплаты медикам 

«Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».