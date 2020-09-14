Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.35
$
75.32
89.45
88.99
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
39.44
–1.03 Золото
1955.30
+0.57 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1874
–0.0063
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медикам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 25 минут назад
Мишустин продлил стимулирующие выплаты медикам
Фото: Reuters
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные», — сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Он отметил, что соответствующее постановление подписано.

«Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 млрд рублей, которые необходимы на эти цели», — сообщил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о выделении дополнительных средств на выплаты медикам и соцработникам, а также на выплату ежемесячных пособий на детей.
Напомним, в конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мишустин дополнительно выделил более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа Мишустин дополнительно выделил более 4 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных В Совфеде предложили ввести базовый доход для безработных Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами
Комментарии
Личный счет , Татьяна Голикова , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
РФ оценила идею Дании по «Северному потоку-2»
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение