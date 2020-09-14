Не все включено: как россиян обманывают в Крыму 

Как минимум 11 семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на крымскую базу отдыха «Батилиман» через фейковый сайт. Об этом сообщает Tourdom.

На сайте, который использовали мошенники, утверждалось, что база работает в формате «все включено», с трехразовым питанием и «шведским столом», вином, пивом, сладкой ватой, мороженым, ежедневной анимацией, а также с неограниченным доступом на пляж и в бассейн.

Туристы, оплатившие путевки, позже узнали, что ни «шведского стола», ни бассейна, ни пива на базе им не предложат: с 2018 года «Батилиман» сдает всего несколько номеров в единственном корпусе, без питания. Отдыхают там в основном местные жители.

«Люди из других регионов верят и делают полную предоплату. Приезжают на отдых за тридевять земель, а разместиться не могут. Условия проживания даже близко не соответствуют тому, что обещали мошенники», — рассказал порталу один из пострадавших туристов.

По его словам, людям приходилось отправляться в другие пансионаты и оплачивать отдых снова. Многие из них обратились в полицию. Ущерб составил в пределах 20–30 тысяч рублей на туриста.

Как сообщал «Рамблер», этим летом туристы уже несколько раз сталкивались с мошенничеством в Крыму.

Злоумышленники заманили несколько десятков москвичей в несуществующий крымский отель. Туристы заказывали путевку в пансионат «Массандра» на одном из сайтов по хорошей цене — 50 тысяч рублей на двоих за десять дней, с трехразовым питанием и трансфером из Симферополя.

Однако попасть в пансионат они не смогли — на двери висел замок. Выяснилось, что здание пустует уже три года.

Позже в Ялте задержали местного жителя, который взял с московских туристов предоплату за жилье и исчез.