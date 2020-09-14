Россияне стремительно теряют источники дохода

Спад реальных доходов населения, невзирая на рост зарплат и сравнительно невысокую инфляцию, объясняется тем, что все прочие возможности получения денег у людей иссякли. С учетом высокой теневой занятости и роста безработицы даже ожидаемый Минэкономразвития спад в 3% выглядит оптимистично, ведь у многих потери куда более серьезны, полагают опрошенные "Прайм" эксперты.

Минэкономразвития спрогнозировало спад реальных располагаемых доходов россиян по итогам 2020 года — он составит 3%. Ранее Росстат оценивал падение доходов во втором квартале в 8%, а по итогам полугодия — в 3,7%. Таким образом, ситуация должна постепенно улучшаться.

При этом реальные зарплаты в первом полугодии вовсе не падали, а, напротив, выросли на 2,9%, а до конца года подрастут на 1,5%, прогнозируют в министерстве. Инфляция с начала года сравнительно невысока — по оценке Центробанка , она составляет 3%. Откуда же взялось снижение доходов?

ДОХОД НЕ РАВЕН ЗАРПЛАТЕ

Опрошенные "Прайм" эксперты объяснили это противоречие тем, что доход и зарплата — вовсе не тождественные понятия. "В доходы в том числе включаются поступления от предпринимательской деятельности, а они демонстрируют рекордное падение — примерно на 40% во втором квартале 2020 года к соответствующему периоду прошлого года", — говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева

По словам аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка, доходы от оплаты труда составляют лишь около 66% доходов населения. Две другие основные статьи — предпринимательская деятельность и социальные выплаты от государства. Оставшаяся часть, около 7% — доходы от собственности и другие.

"Это статьи доходов, которые могли быть гораздо больше, но развитие частной экономической инициативы и рынка арендной недвижимости, в том числе коммерческой, может потребовать годы. Конечно, рост реальных зарплат в первом полугодии на 2,9% частично компенсировал падение по другим статьям расходов, но не будем забывать, что статистика не учла часть "серого сектора" экономики. По данным РАНХиГС, около 33% работоспособного населения заняты в теневом секторе", — рассуждает он.

Аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев напомнил, что рост реальных заработных плат, который мы видим в отчетах, охватывает лишь выборку респондентов, которая легко доступна с точки зрения получения информации. Это госструктуры, крупные предприятия, работники медицинской сферы, образования и так далее. Те же, кто работает на малых и средних предприятиях, чаще всего туда не попадают. А именно в этом сегменте отмечен не рост, а снижение заработных плат.

"Что касается официальной инфляции, то это — тема отдельная. Росстат считает её до достаточно ограниченному количеству позиций (около 520-ти). И цифры получаются в целом неплохие — на настоящий момент официальная инфляция равна 3,6%. Реально же отечественные домохозяйства несут расходы по куда большему количеству позиций товаров и услуг. По опросам населения, реальная наблюдаемая (её еще иногда зазывают "личной") инфляция примерно в 2-2,5 раза выше официальной. Ожидаемая инфляция тоже составляет по опросам порядка 8-10%", — оценил он.

ГРУППА РИСКА

В этих условиях падение реальных доходов на 3% — крайне оптимистичная оценка, уверены эксперты.

"Опросы населения не показывают существенного улучшения ситуации, поскольку риски безработицы и сокращения трудовых доходов по-прежнему высоки", — считает финансовый директор финтех-маркетплейса VR_Bank Роман Ромашевский.

Уровень безработицы продолжает расти и уже сейчас составляет 6,3%, согласен Коренев. "Впрочем, предыдущие два года, когда, судя по мнению самих наших сограждан, их доходы падали, Росстат путем корректировок и досчетов умудрился получить положительные цифры роста. Пусть и небольшие, но положительные! Полагаю, фактические снижение доходов россиян в этом году составит не менее 5-6%", — прогнозирует он.

Миронюк напомнил, что по оценкам Росфинмониторинга , объем "серой" экономики — около 20 трлн рублей, что соответствует более 18% ВВП. Риски потери дохода людей, занятых в этих сферах, велики — это настоящая группа риска. Отсутствие социальных гарантий и невозможность в большинстве случаев работать удаленно могли понизить реальные доходы существеннее, чем официальная статистика, считает он.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

На последующие годы МЭР озвучило еще более позитивные прогнозы. Согласно им, реальные заработные платы вырастут на 2,2% в 2021-2022 годах и на 2,5% — в 2023 году. Что касается реальных располагаемых доходов, в 2021 году ожидается их рост на 3%, в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно.

Реалистичность этих оценок эксперты оценивают по-разному. По словам Киселевой, все зависит от того, удастся ли выйти в 2021 году на положительные темпы экономического роста на уровне 3% и более. Учитывая, что сейчас обсуждается вопрос о сокращении госрасходов и урезании нацпроектов, этого может и не произойти.

В свою очередь, Ромашевский напомнил, что в следующем году будет эффект "низкой базы", поэтому рост доходов на 2,5-3,5% будет означать возвращение к уровню 2019 года. Оптимистичной можно было бы назвать цель в 5% на 2021 год, считает он.

Однако Коренев считает, что рост за счет низкой базы будет носить чисто технический характер. Кроме того, на рынке труда присутствует большое количество факторов неопределенности, характеризующихся крайне высокой зависимостью от внешних причин. Это и риски "второй волны" коронавируса (глубину, продолжительность и степень последствий которой пока даже примерно оценить невозможно) и риски введения против России новых санкций, и многое другое, о чем пока можно лишь догадываться.

"Так что при благоприятном сценарии в следующем году доходы населения должны показать незначительный рост относительно 2020 года. Но вряд ли он будет выше 1-2% (опять же — если не вмешается с корректировками Росстат). При негативном сценарии доходы продолжат снижаться", — заключил он.