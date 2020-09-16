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Некоторых россиян хотят освободить от взносов в ПФР 

Deita.ru и ещё 4 2 часа назад
Часть россиян освободят от взносов в ПФР
Фото: deita.ru
Военных пенсионеров, работающих адвокатами, предлагают освободить от взносов в Пенсионный фонд, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Депутаты Госдумы планируют рассмотреть на заседании профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов перед первым чтением.
Инициатором поправок выступило правительство. Идея кабмина заключается в том, что внести поправки, согласно которым, адвокатов, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности, исключат из числа застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.
Отмечается, что речь идёт об адвокатов, которые до выхода на пенсию служили в Вооружённых силах или работали в различных силовых ведомствах. При этом, за адвокатами, являющимися военными пенсионерами, сохранят право добровольной уплаты взносов на обязательное пенсионное страхование.
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