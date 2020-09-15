В Госдуме оценили идею введения почасового МРОТ 

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России планируется обсудить возможность закрепления в законодательстве понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда.

«Всячески поддерживаю. Потому что это дополнительная инициатива, которая защищает права и интересы работающих граждан. Особенно, если гражданин занят неполной занятостью», — сказал депутат.

Он уверен, что введение нижнего лимита будет гарантией для работников.

«Постепенно это может стимулировать рост минимального размера оплаты труда до того уровня, который соответствовал сегодняшним реалиям», — добавил Нилов.

Ранее стало известно, что в России планируют обсудить введение почасового МРОТ. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на перечень предложений к проекту текста Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021—2023 годы.

Подчёркивается, что минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда.