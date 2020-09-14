Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.45
89.35
89.40
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
39.56
–0.50 Золото
1956.30
+0.05 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1862
–0.0075
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

В России вырастут пенсии 

РИА Новости 29 минут назад
Россиянам прибавят пенсию
Фото: РИА Новости
Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.
Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.
Эксперты рассказали, можно ли самостоятельно накопить на пенсию
В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

"На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Ранее в Минтруде рассказали, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит на пенсии 8,4 триллиона рублей. ПФР обеспечит выплату пенсий для 43 миллионов человек.
Последние новости
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВФ отказал Белоруссии в кредите
МВФ отказал Белоруссии в кредите
Назван козырь США в торговой войне с Китаем
Назван козырь США в торговой войне с Китаем
Любимый напиток россиян подорожает
Любимый напиток россиян подорожает
Массовый отказ россиян от банковских карт объяснили
Массовый отказ россиян от банковских карт объяснили
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение