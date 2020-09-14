Россиянам прибавят пенсию

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Среднегодовой размер страховой пенсии у неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля, сообщили в Минтруде.

Страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные — на 2,6%.

В следующем году на выплату страховых пенсий планируется выделить 7,8 триллиона рублей.

"На выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсии, компенсаций, пособия на погребение будет направлено 632,7 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.