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Материнский капитал предложили тратить новым способом 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Маткапитал предложили тратить новым способом
Фото: РИА Новости
Материнский капитал могут разрешить тратить на ремонт жилья, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Авторами инициативы выступили представители движения Общероссийский народный фронт. По задумке общественников, россиянам, родившим одного или нескольких детей, не всегда нужны деньги на покупку нового жилья или оплаты ипотеки.
Иногда квартира или дом уже есть, но нет денег на проведение ремонта. Как отмечают эксперты, именно ремонтные работы является одной из самых востребованных вещей, на которые российские семьи хотели бы потрать полученные от государства средства в виде маткапитала. На втором месте по популярности идет покупка семейного автомобиля.
Отмечается, что идею уже поддержали в правительстве и в Госдуме.
Ранее сообщалось о том, что размер материнского капитала в России собираются увеличить на 3,7%.
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Личный счет , Госдума , газета "Известия" , РИА "Дейта"
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