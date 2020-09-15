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Россияне жалуются на списание банками алиментов в счет долгов 

Банки.ру 1 час назад
Россияне жалуются на списание алиментов в счет долгов
Фото: ТАСС
Граждане жалуются на списания приходящих на счет в банке алиментов при принудительном взыскании кредиторской задолженности, хотя это запрещено вступившими в силу 1 июня поправками к закону «Об исполнительном производстве». «Коммерсант» обратил внимание, на соответствующие обращения на форуме Банки.ру. Появление жалоб на списания алиментов подтверждает и руководитель проекта ОНФ «За права заемщи