Россияне жалуются на списание алиментов в счет долгов

Граждане жалуются на списания приходящих на счет в банке алиментов при принудительном взыскании кредиторской задолженности, хотя это запрещено вступившими в силу 1 июня поправками к закону «Об исполнительном производстве». «Коммерсант» обратил внимание, на соответствующие обращения на форуме Банки.ру. Появление жалоб на списания алиментов подтверждает и руководитель проекта ОНФ «За права заемщи