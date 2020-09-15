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У россиян осталось две недели для подачи заявлений на детские выплаты 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россиянам напомнили о заявлениях на детские выплаты
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что заявление на получение детских выплат можно подать до 30 сентября. В этом случае россияне получат сразу две суммы.
Обращение фонда касается семей, которые еще не подавали заявление на детские выплаты. У них осталось около двух недель времени, потому что прием заявлений ведется до 30 сентября. Отмечается, что все положенные выплаты граждане получат одним платежом, пишет издание Time56.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, многие россияне получили детские выплаты за июнь и июль. Граждане ждали, что будет и третья волна детских выплат в августе, но власти такое решение не приняли. Ситуацию комментировали в Минфине РФ.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Минфин , ФедералПресс
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