Россиянам напомнили о заявлениях на детские выплаты

Пенсионном фонде РФ напомнили, что заявление на получение детских выплат можно подать до 30 сентября. В этом случае россияне получат сразу две суммы.

Обращение фонда касается семей, которые еще не подавали заявление на детские выплаты. У них осталось около двух недель времени, потому что прием заявлений ведется до 30 сентября. Отмечается, что все положенные выплаты граждане получат одним платежом, пишет издание Time56.