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Пенсии повысят не всем 

Артём Кульша 21 минуту назад
Пенсии повысят не всем
Фото: РИА Новости
Пенсии далеко не всех пенсионеров вырастут на тысячу рублей в 2021 году. Об этом экономический обозреватель Юрий Пронько заявил в своем фейсбуке.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России рассказали, что в 2021 году страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров будут проиндексированы на уровне 6,3%, в результате чего среднегодовой размер пенсии составит 17443 рубля. Также там сообщили, что в 2021 году Пенсионный фонд России (ПФР) обеспечит выплату для 43 миллионов человек.

«Пресса тиражирует сообщение Минтруда, что в 2021-м пенсии вырастут почти на тысячу. Это преподносят как достижение, но это выполнение обещаний господина (министра финансов России Антона. — Прим. ред.) Силуанова и ко. (компании. — Прим. ред.). И не более того! Кстати, далеко не все пенсионеры получат эту пресловутую тысячу», — прокомментировал Пронько.

Также он заявил, что пенсионная система России вошла в этап масштабной разбалансировки, а свидетельством этого назвал очень большие переходящие остатки у ПФР в размере 355 миллиардов рублей.
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Комментарии
Личный счет , Юрий Пронько , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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