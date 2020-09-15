Пенсии повысят не всем 

«Пресса тиражирует сообщение Минтруда, что в 2021-м пенсии вырастут почти на тысячу. Это преподносят как достижение, но это выполнение обещаний господина (министра финансов России Антона. — Прим. ред.) Силуанова и ко. (компании. — Прим. ред.). И не более того! Кстати, далеко не все пенсионеры получат эту пресловутую тысячу», — прокомментировал Пронько.