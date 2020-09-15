Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ 

"Идея с введением понятия почасовой ставки МРОТ имеет право на существование, но все будет зависеть от размера этой ставки. Если почасовая ставка будет установлена выше, чем почасовая ставка при действующем МРОТ (при делении МРОТ на количество отработанных часов при полном рабочем дне), то в данном случае это однозначно будет считаться улучшением условий труда работников, которые работают на полставки или неполный рабочий день", — сказал Порочкин, который также является членом генсовета "Партии роста".
"Проблема останется в том, что при увеличении минимального размера часовой ставки оплаты труда работодатели все равно будут иметь возможность платить людям меньше, оформив сотрудника через договор ГПХ (гражданско-правового характера — ред.), а это значит, что часть сотрудников уйдут за штат и не смогут получать остальные гарантии", — добавил собеседник агентства.