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Госдума приняла закон об усилении контроля за выигрышами в казино 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
В России усилят контроль за выигрышами в казино
Фото: РИА Новости
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий контроль за поступлениями налоговых платежей с доходов физических лиц в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов. Документ был инициирован правительством РФ.
При подготовке документа был проведен анализ практики применения закона о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ, по результатам которого выявлена недостаточность правового регулирования для определения налоговой базы по НДФЛ в части доходов от выигрышей.
Для корректного определения соответствующей налоговой базы законом вводится обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, сформированном при осуществлении расчетов с обменными знаками казино и залов игровых автоматов, отдельные реквизиты (фамилия, имя, отчество (при наличии) и серия и номер паспорта клиента либо идентификационный номер налогоплательщика клиента), позволяющие налоговым органам идентифицировать клиентов таких казино и залов игровых автоматов.
Законом устанавливаются требования к кассовому чеку и к бланку строгой отчетности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Кассовый чек или бланк строгой отчетности должны отвечать требованиям, которые применяются к фискальному накопителю.
Согласно вступившим 1 января 2020 года в силу поправкам в Налоговый кодекс, налоговая база по налогу на доходы физических лиц в части доходов в виде выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, определяется как положительная разница между суммами выигрышей и денежными средствами, уплаченными участником азартных игр организаторам азартных игр в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения в течение налогового периода.
При этом определение налоговой базы и исчисление суммы налога производятся налоговым органом по истечении налогового периода на основании данных, полученных от организаторов азартных игр, проводимых в казино и залах игровых автоматов, в соответствии с законодательством о применении контрольно-кассовой техники.
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