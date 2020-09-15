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Сбербанк вновь зафиксировал снижение трат россиян

Праймиещё 1
1 час назад
Расходы россиян после четырех недель роста вновь перешли к снижению: на неделе с 7 по 13 сентября они упали на 3,5% в годовом выражении, говорится в исследовании аналитического портала Сбербанка "СберИндекс".
Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 7 по 13 сентября динамика потребительских расходов на товары и услуги была отрицательной, изменение составило —3,5% год к году. Это колебание не следует рассматривать как значительный негативный сигнал. В данных сохраняется смещение, связанное с календарным фактором", — указывают аналитики, напоминая, что в текущем и прошлом году 1 сентября пришлось на разные недели.
Одновременно после окончания периода подготовки к школе снизился и индекс потребительской активности — с 77 до 75,1 пункта. В то же время среднее изменение расходов домохозяйств за последние четыре недели даже выше, чем в прошлом году — на 0,7%.
Аналитики отметили, что за неделю траты потребителей снизились во многих категориях, а покупки продовольствия, которые даже во времена максимального падения спроса в апреле были в "зелёной зоне", ушли в технический минус (–0,2% к 2019 году). При этом усилилось падение трат и в секторе услуг: на прошлой неделе они снизились на 15% в годовом выражении против 9,4% неделей ранее. В положительной зоне по-прежнему остаются траты на непродовольственные товары, однако темпы их роста упали до 3,2% против 13,1% неделей ранее.
В то же время эксперты сообщают, что общее количество активных торговых точек постепенно увеличивается — прирост относительно февраля 2020 года на прошлой неделе достиг 3%.
Личный счет,Компании,Сбербанк России,
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