Сбербанк зафиксировал снижение трат россиян

Одновременно после окончания периода подготовки к школе снизился и индекс потребительской активности — с 77 до 75,1 пункта. В то же время среднее изменение расходов домохозяйств за последние четыре недели даже выше, чем в прошлом году — на 0,7%.

Аналитики отметили, что за неделю траты потребителей снизились во многих категориях, а покупки продовольствия, которые даже во времена максимального падения спроса в апреле были в "зелёной зоне", ушли в технический минус (–0,2% к 2019 году). При этом усилилось падение трат и в секторе услуг: на прошлой неделе они снизились на 15% в годовом выражении против 9,4% неделей ранее. В положительной зоне по-прежнему остаются траты на непродовольственные товары, однако темпы их роста упали до 3,2% против 13,1% неделей ранее.