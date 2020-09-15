В России предложили ввести продуктовые карточки 

Каждый восьмой житель Земли голодает. На сегодняшний день проблема голода затрагивает 680 млн человек. Ежегодно число голодающих в мире увеличивается на 10 млн человек, а из-за пандемии коронавируса к концу 2020 года голодающих может стать на 130 млн человек больше.

Кроме того, 1 млрд человек на планете живут в условиях отсутствия продовольственной безопасности — люди не могут на постоянной основе, стабильно и предсказуемо обеспечивать себя и членов своих семей продуктами.

Согласно данным российского национального обзора достижения Целей устойчивого развития, доля голодающих в России в 2019 году составила 1,6%. По словам директора отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олега Кобякова, этот показатель находится в пределах статистической погрешности.

В интервью «Московскому комсомольцу» Кобяков заверил, что Россия победила голод раз и навсегда. Однако, по его словам, часть населения РФ стакивается с нехваткой продовольствия.

«Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы или кормильца, многодетные семьи, одинокие пожилые люди, жители моногородов и другие социально незащищенные слои населения», — перечислил Кобяков.

Продуктовые талоны — вариант помощи нуждающимся, распространенный во многих странах. В России обсуждают идею ввести льготные продовольственные карточки для малоимущих, однако реализация инициативы все время откладывается. По мнению представителя ФАО, рано или поздно продуктовые талоны в России появятся.

«Данная инициатива рассматривается и в Госдуме, и в Совете Федерации, но так как этот вопрос имеет последствия для бюджетной и налоговой систем, он решается довольно медленно», — заявил Кобяков.