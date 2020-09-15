Россиянам предрекли работу без выходных

Введение почасового минимального размера оплаты труда грозит многочисленными рисками для работников, считает заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Елена Косаковская.

По мнению Косаковской, использование почасового МРОТ нужно ограничить определенными категориями работников: временно работающими, работающими сезонно. В противном случае работники могут лишиться оплаты за сверхурочную работу, работу в вечерние и ночные часы.

По ее словам, работодатели могут злоупотреблять новым понятием и не оплачивать ни междусменный отдых, ни перерывы на обед.

Она также обратила внимание, что почасовой МРОТ должен быть выше, чем выплата, которую человек может получить при оплате часового МРОТ на основе месячного. По словам Косаковской, возникает риск дискриминации, если труд двух работников одинаковой квалификации будет оплачиваться по-разному.

«Труд одного работника оплачивается по по часовой ставке, а другому по месячной, в том случае, если человек (работающий по часам) вдруг нарабатывает 176 часов… то получается, что один получит 30 тысяч, а второй 12130 рублей, тогда это дискриминационно получается», — заявила Косаковская РИА «Новости».

По ее словам, почасовой МРОТ должен обеспечивать человеку доход не только не ниже месячного, но и не ниже минимальной заработной платы, установленной в субъекте.

Эксперт также задалась вопросом, как будет оплачиваться труд педагогов, которые работают академическими часами по 45 минут.