Путин поручил продолжить поддержку безработных

На совещании по экономическим вопросам президент обратил внимание правительства и представителей регионов, что "безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения". Такой уровень был в марте 2012 года. Полтора года назад было 4,7, сейчас — 6,3.
"Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", — констатировал Путин.
Он напомнил, что в разгар пандемии власти "приняли беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы", в том числе — повысили пособие до уровня МРОТ.
"Да, конечно, это тоже повлияло на рост этого формального показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло. Это понятно", — сказал он, добавив, что эта и другие меры задумывались как временные.
"Однако подчеркну, ситуация на рынке труда, как я уже сказал, все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно людей поддержать, людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу", — заявил президент.
Он напомнил правительству о приоритетной задаче — к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года и снизить безработицу до 4,7% экономически активного населения страны.
Кроме того, президент предложил обсудить ситуацию в экономике, оценить ключевые тенденции и определить дальнейшие шаги по стимулированию ее роста, повышению занятости и доходов граждан.
Как и весь мир, в этом году наша страна столкнулась с объективными экономическими трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления, прежде всего сферы торговли, услуг, затем стройка и некоторые промышленные производства.
— Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах, — сравнил президент.
За второй квартал падение ВВП составило 8,5 процента, в США — 9,5, в еврозоне — 15 процентов. В определенной степени это, конечно, связано, как говорят эксперты, со структурой экономики, продолжил глава государства. Но не только. Свою роль сыграли целевые, продуманные и своевременные меры поддержки коллективов, предприятий, отраслей.
— Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге, — констатировал Путин.
Да, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, "широким фронтом во всех отраслях", подчеркнул президент.
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