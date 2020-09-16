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Россиян предупредили об опасности инвестирования 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Россиян предупредили об опасности инвестирования
Фото: ТАСС
В последнее время у россиян вырос интерес к инвестициям, чем и стали в последнее время активно пользоваться мошенники, завлекая их на несуществующие электронные биржи. Об опасности инвестирования предупредили «Известия».
Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов заявил, что сейчас ставки по банковским вкладам становятся все ниже, курс у ЦЮ идет на снижение ключевой ставки. Поэтому доходность по банковским продуктам становится меньше, из-за чего россияне пытаются найти альтернативные решения.
Чтобы избежать мошенничества, деньги можно передавать только брокерской компании, которая имеет лицензию Банка России, подчеркивает Дмитрий Голубовский. Он пояснил, что любая иностранная компания, чей сайт может быть даже переведен на русский язык, вероятнее всего, зарегистрирована в какой-нибудь дальней стране.

«Допустим, что они легальны, но при этом они все равно могут вас обмануть. И чтобы доказать это, вам придется лететь туда и судиться там», — пояснил он.

Эксперт рекомендует начинающим инвесторам пользоваться лишь самыми простыми, проверенными и доступными инструментами. Например, можно приобрести облигации государственных банков. Однако не стоит переводить свои накопления неизвестно кому обычной трансакцией по карте.
Россиянам также посоветовали всегда обращать на лицензии компаний. Так, доступ к бирже, как правило, возможен только через брокера. Список брокеров есть на сайте Московской биржи, где можно посмотреть список официально допущенных участников торгов.
В августе сообщалось, что за первое полугодие текущего года россияне внесли на брокерские счета более 1,5 триллиона рублей. Для сравнения, за весь 2019 год приток составил 1,6 триллиона. Причинами роста интереса к инвестициям стал уход россиян от депозитов из-за их низкой доходности и нежелания платить новый налог на доходы с процентов по вкладам.
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Комментарии 6
Личный счет , Рынки , Дмитрий Голубовский , Московская биржа , Центральный банк России , газета "Известия"
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