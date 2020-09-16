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Операторов связи обяжут сообщать о замене сим-карт в банки 

News.ru 1 час назад
Операторов обяжут сообщать банкам о замене сим-карт
Фото: News.ru
Операторов сотовой связи обяжут уведомлять банки в случае замены клиентом сим-карты, сообщил куратор ФинЦЕРТ ЦБ Артём Сычёв.
По его словам, данная мера будет принята для защиты россиян от мошеннических действий, так как порой преступники меняют «симки» владельцев телефонов без их ведома и получают доступ к сообщениям, приложениям банков и так далее, пишут «Известия».

Сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют сим-карту. После этого преступники получают доступ к онлайн-банкингу, перехватывают СМС-сообщения и опустошают счета законных владельцев денег. При этом сами владельцы даже не сразу понимают, что произошло: к ним не приходят СМС о списании денег со счёта, — пояснил Сычёв.

Отмечается, что законопроект, который планируется принять в осеннюю сессию, предполагает, что доступ к информации о замене сим-карт получат все банки, даже не самые крупные, и смогут отследить, что номер принадлежит настоящему владельцу, а не преступнику.
Также, согласно заявлению Сычёва, банкам необходимы и иные сведения о мобильных устройствах граждан, в частности, чтобы удостовериться, что на них не установлено вредоносное программное обеспечение.
Как писал NEWS.ru ранее, услуга перевода денег с карты на карту по телефонному номеру получателя оказалась недоступной для некоторых пользователей. Решить проблему можно, изменив настройки банковских приложений, рассказал председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
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Комментарии 1
Личный счет , Виктор Достов , Артем Сычев , Центральный банк России , газета "Известия"
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