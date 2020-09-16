Операторов обяжут сообщать банкам о замене сим-карт

Артём Сычёв. Операторов сотовой связи обяжут уведомлять банки в случае замены клиентом сим-карты, сообщил куратор ФинЦЕРТ ЦБ

По его словам, данная мера будет принята для защиты россиян от мошеннических действий, так как порой преступники меняют «симки» владельцев телефонов без их ведома и получают доступ к сообщениям, приложениям банков и так далее, пишут «Известия».

Сейчас существуют мошеннические схемы, когда злоумышленники без ведома владельца телефона меняют сим-карту. После этого преступники получают доступ к онлайн-банкингу, перехватывают СМС-сообщения и опустошают счета законных владельцев денег. При этом сами владельцы даже не сразу понимают, что произошло: к ним не приходят СМС о списании денег со счёта, — пояснил Сычёв.

Отмечается, что законопроект, который планируется принять в осеннюю сессию, предполагает, что доступ к информации о замене сим-карт получат все банки, даже не самые крупные, и смогут отследить, что номер принадлежит настоящему владельцу, а не преступнику.

Также, согласно заявлению Сычёва, банкам необходимы и иные сведения о мобильных устройствах граждан, в частности, чтобы удостовериться, что на них не установлено вредоносное программное обеспечение.