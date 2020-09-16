Пополнить бюджет: курильщики расплатятся за пандемию 

Акцизы на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты в следующем году будут повышены на 20%. За счет роста табачных акцизов Минфин России планирует компенсировать часть средств, потраченных на борьбу с пандемией. Табачные компании традиционно возражают против увеличения акцизов, жалуясь на снижение своих доходов и рост теневого рынка табака.

Минфин подготовил поправки в действующий Налоговый кодекс, предусматривающие рост акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты в 2021 году, сообщает РБК со ссылкой на документы.

В следующем году ставки акциза на сигареты и всю табачную продукцию, а также электронные сигареты вырастут на 20% по сравнению с действующими ставками. Документ уже одобрен на комиссии по законопроектной деятельности и будет вынесен на утверждение правительства.

В нынешней версии Налогового кодекса акцизы на никотиносодержащую продукцию увеличены только на 4%.

Как пояснили в Минфине, дополнительный рост акцизов на табак поможет выполнению социальных обязательств государства на фоне увеличенных расходов бюджета из-за кризиса в экономике и пандемии.

При этом в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно с учетом уровня инфляции, уточняют в Минфине.

Увеличение ставок акциза приведет к росту розничных цен примерно на 20 рублей за пачку сигарет, пояснили в российском офисе British American Tobacco.

Минздрав действует по плану ВОЗ

Поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию, в том числе электронные сигареты и разного рода испарители, ранее предложил Минздрав. Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина указала на мировой опыт, который свидетельствует о высокой эффективности жестких налоговых мер в борьбе с курением.

При этом в Минздраве также высказываются за увеличение акциза на табак и никотиносодержащую продукцию до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Ранее в июле президент РФ Владимир Путин одобрил поправки к антитабачному законодательству, которые приравнивают к обычным сигаретам любую никотиносодержащую продукцию.

На нее распространяются все ограничения, включая запрет на отрытую выкладку на прилавках магазинов и на рекламу. Была установлена также максимальная дозировка никотина в жидкостях для электронных сигарет в 20 мг.

При этом продажа некурительных изделий, таких как никотиновые конфеты и сосательные никпэки, была безоговорочно запрещена.

Как ранее сообщали СМИ, Минздрав разработал план мероприятий для достижения Россией целевых показателей антитабачной концепции, утвержденной правительством. До 2035 года предлагается законодательно запретить маркетинговые механизмы, повышающие продажи табака и вовлечение в табакокурение молодежи. Например, под запрет должно попасть использование ароматизаторов и красителей, а также добавки, усиливающие зависимость организма курильщиков при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции.

Рубль против табачников

Стратегическая цель антитабачной концепции — сокращение потребления в России табака и никотиносодержащей продукции.

По предложению Минздрава, в России планируется также внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принять закон о продаже табака лицам, достигшим не менее 21 года.

Сами производители табака больше обеспокоены тем, что продажи упадут из-за роста курса доллара к рублю. Это может повлиять на себестоимость производства сигарет в России.

«Для производства сигарет используется импортное сырье, например, табачный лист, стоимость на которое устанавливается в валюте. Ослабление рубля неизменно приведет к повышению себестоимости продукции», — поясняла ранее ТАСС директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «Бритиш Американ Тобако» региона Россия, Центральная Азия, Белоруссия Яна Гуськова.

При этом вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний « Филип Моррис Интернэшнл » в России Сергей Слипченко уточнял ранее, что его компания локализовала производство в России, поэтому доля импортных сигарет в ее российском портфеле незначительна.

«На данный момент изменение максимальных розничных цен на импортируемые сигареты не планируется», — заверил представитель компании.

Табачников беспокоит также, что повышение акцизов может спровоцировать рост нелегального рынка и соответственно потерь легальных производителей.