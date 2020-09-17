Почему в Евросоюзе предложили ввести минимальную зарплату 

На фоне пандемии коронавируса Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести минимальную зарплату в ЕС . Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, экономические последствия COVID-19 привели к резкому снижению доходов европейцев. При этом правительственные меры финансовой поддержки оказались недостаточными для улучшения благосостояния граждан, считают эксперты. По словам аналитиков, введение минимального уровня оплаты труда позволит оживить потребительский спрос, однако потребует от европейских властей дополнительного финансирования. Такое положение дел рискует не только усилить нагрузку на бюджет ЕС, но и привести к заметному росту госдолга региона, уверены специалисты.

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести в ЕС минимальный уровень заработной платы. Об этом в среду, 16 сентября, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента . По её словам, на фоне пандемии коронавируса многие европейцы столкнулись с серьёзным падением доходов, а ряд граждан не имеют достаточных средств к существованию.

«На деле слишком многие сталкиваются с тем, что нормально заработать собственным трудом больше нельзя», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

В результате доступ к минимальной зарплате должен быть предоставлен каждому либо по условиям коллективных соглашений, либо в установленном законом порядке, добавила глава Еврокомиссии.

Отметим, что на сегодняшний день каждая из стран Евросоюза самостоятельно определяет минимальный уровень оплаты труда. Согласно данным Евростата, в июле 2020 года самый низкий показатель был зафиксирован в Болгарии (€312 в месяц), а самый высокий — в Люксембурге (€2142 в месяц).

«В случае фиксации минимальной зарплаты в ЕС основными бенефициарами станут государства Восточной Европы, где уровень зарплаты традиционно не дотягивает до стран Скандинавии, а также экономических локомотивов региона — Германии и Франции. Одновременно заработная плата в финансово стабильных государства союза упадёт, что может привести к сокращению благосостояния жителей Западной Европы», — объяснил в беседе с RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По оценке Евростата, в результате последствий пандемии в II квартале 2020 года объём ВВП стран Евросоюза сократился сразу на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Обвал показателя стал самым масштабным за всё время наблюдений (с 1995 года). Наиболее крупное сокращение экономики было зафиксировано в Испании (22,1%), Франции (19%) и Италии (17,3%).

Помимо этого, введение карантинных ограничений и вынужденная приостановка работы целого ряда предприятий спровоцировали волну увольнений в странах Европы. На этом фоне в июле 2020 года уровень безработицы в еврозоне достигал 7,9%. Самые высокие значения были отмечены в Испании (15,8%), Италии (9,7%), Швеции (9,4%), а также Латвии и Литве (9%).

Разный подход

Любопытно, что в России глубина экономического спада оказалась гораздо меньше. Так, по данным Росстата , в II квартале 2020 года ВВП страны снизился лишь на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. При этом уровень безработицы по итогам июля составил порядка 6,3%.

«Вопреки негативным прогнозам, в России спад оказался не таким глубоким, как во многих странах мира. А процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства — и, конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора», — заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин 9 сентября на полях Московского финансового форума.

По данным Счётной палаты, для борьбы с последствиями пандемии короанвируса правительство России выделило порядка 1,25 трлн рублей. В частности, деньги пошли на выплаты безработным и семьям с детьми, а также на предоставление льготных займов для компаний и предпринимателей.

В свою очередь, члены Евросоюза в июле договорились о создании антикризисного фонда объёмом €750 млрд Деньги также идут на субсидии бизнесу, выплату пособий по безработице и восстановление наиболее пострадавших из-за пандемии предприятий. Между тем предоставленный уровень поддержки оказался недостаточным, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев

«Правительства европейских стран предприняли похожие временные меры поддержки граждан, выплачивая различные пособия и создавая инструменты по поддержанию занятости, однако сейчас этого уже недостаточно. По данным последних опросов, 53% жителей Европы отметили сокращение доходов из-за пандемии: у 30% граждан ЕС сократился доход, а 23% потеряли работу», — отметил Деев.

По словам эксперта, введение минимального уровня заработной платы на территории ЕС позволит поддержать материальное благополучие граждан и ускорить восстановление потребительского спроса. Между тем инициатива приведёт к усилению нагрузки на европейский бюджет. Такую точку зрения в беседе с RT выразил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

«Растущий дефицит бюджета вынуждает властей ЕС проводить заимствования на внешних площадках. В то же время рост долгов рискует дестабилизировать финансовую устойчивость отдельных стран Евросоюза, таких как Греция, Испания и Италия. В результате Европейскому центробанку (ЕЦБ) придётся поддерживать эти государства за счёт включения печатного станка и принудительного сокращения расходов государств — должников», — пояснил Капустянский.

По данным американского Института международных финансов (IIF), в I квартале 2020 года объём долга стран еврозоны (общая задолженность населения, компаний, финансовых организаций и правительств стран региона) достиг отметки 391% ВВП. Дальнейший рост показателя может обернуться ускорением инфляции и образованием пузыря на фондовом рынке Европы, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев