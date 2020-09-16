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Сычев: злоумышленники пытаются убедить людей в угрозе их депозитам 

Банки.ру 54 минуты назад
Депозиты россиян оказались в опасности
Фото: ТАСС
Телефонные мошенники на фоне пандемии переключились с похищения денег с банковских карт на депозиты граждан — злоумышленники пытаются убедить людей в том, что есть угроза их накоплениям. Об этом рассказал куратор ФинЦЕРТ Банка России Артем Сычев в интервью «Известиям».

«Сценарий «с вашего счета перевели деньги» трансформировался в новый — «есть угроза вашему депозиту». Суть в целом осталась та же — средства нужно перевести на якобы безопасный счет. Для этого жертва либо должна сообщить данные карты, коды из СМС и т. д., либо самостоятельно перевести деньги. С точки зрения злоумышленников депозиты гораздо интереснее, чем остаток по обычному счету, так как можно сразу получить большие деньги. Это смещение интереса означает, что в массовом сегменте, где доход мошенника зависел скорее от количества обзвонов, прибыльность начала снижаться», — пояснил Сычев.

По его словам, количество обзвонов возросло, но результативность — нет, суммы похищаемых денег существенно не увеличились.

«Мы также видим, что доля несанкционированных операций в общем объеме платежей уменьшается. Более того, злоумышленники стали звонить по одному и тому же номеру несколько раз, да еще в течение нескольких дней подряд. Это означает, что либо работает несколько групп, либо одна и та же, но ей не хватает выручки. То есть доля удачных звонков, которые закончились хищением средств, сокращается. Я полагаю, что снижение результативности массовых обзвонов связано и с тем, что наши граждане стали в большей степени вооружены знаниями о существовании мошенников-обзвонщиков, стали настороженнее относиться к звонкам», — рассказал куратор ФинЦЕРТ ЦБ.

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Личный счет , Артем Сычев , Центральный банк России , газета "Известия"
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