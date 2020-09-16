Депозиты россиян оказались в опасности

«Мы также видим, что доля несанкционированных операций в общем объеме платежей уменьшается. Более того, злоумышленники стали звонить по одному и тому же номеру несколько раз, да еще в течение нескольких дней подряд. Это означает, что либо работает несколько групп, либо одна и та же, но ей не хватает выручки. То есть доля удачных звонков, которые закончились хищением средств, сокращается. Я полагаю, что снижение результативности массовых обзвонов связано и с тем, что наши граждане стали в большей степени вооружены знаниями о существовании мошенников-обзвонщиков, стали настороженнее относиться к звонкам», — рассказал куратор ФинЦЕРТ ЦБ.