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Apple назвала цены на новые гаджеты 

РИА «ФедералПресс» 36 минут назад
Apple назвала цены на новые гаджеты
Фото: apple.com
Компания Apple опубликовала цены на новые гаджеты, которые будут показаны на презентации уже в сентябре этого года. Их можно увидеть на официальном сайте.
Судя по ценам, новый iPad будет стоить от 29,99 тысячи рублей. А вот iPad Air с экраном 10,9 дюйма можно будет приобрести от 55,99 тысячи рублей. При этом цена будет меняться в зависимости от объема памяти.
За часы Apple Watch Series 6 нужно будет заплатить от 36,99 тысячи рублей. Чуть меньше — 24,99 тысячи рублей — можно будет отдать за бюджетную модель часов Apple Watch SE, пишет РИА Новости.
«ФедералПресс» ранее писал, что Apple продемонстрировала новые Apple Watch SE и iPad Air. Так, в компании рассказали, что к одному айфону можно будет подключить Apple Watch детей и пожилых родственников.
Также известно, что Apple исключила из комплекта iPhone 12 зарядку и наушники. Однако теперь в смартфонах появится функция 5G.
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Личный счет , Компании , Apple , РИА Новости , ФедералПресс
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