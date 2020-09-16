Apple назвала цены на новые гаджеты 

Компания Apple опубликовала цены на новые гаджеты, которые будут показаны на презентации уже в сентябре этого года. Их можно увидеть на официальном сайте.

Судя по ценам, новый iPad будет стоить от 29,99 тысячи рублей. А вот iPad Air с экраном 10,9 дюйма можно будет приобрести от 55,99 тысячи рублей. При этом цена будет меняться в зависимости от объема памяти.

За часы Apple Watch Series 6 нужно будет заплатить от 36,99 тысячи рублей. Чуть меньше — 24,99 тысячи рублей — можно будет отдать за бюджетную модель часов Apple Watch SE, пишет РИА Новости.

«ФедералПресс» ранее писал, что Apple продемонстрировала новые Apple Watch SE и iPad Air. Так, в компании рассказали, что к одному айфону можно будет подключить Apple Watch детей и пожилых родственников.

Также известно, что Apple исключила из комплекта iPhone 12 зарядку и наушники. Однако теперь в смартфонах появится функция 5G.